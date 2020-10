Fribourg : Le Conseil d’Etat fribourgeois lance son Plan Climat

Doté de près de 23 millions, le Plan Climat prévoit 15 mesures phares d’ici 2026.

Le Conseil d’Etat fribourgeois ouvre vendredi la consultation de son Plan Climat. La stratégie se décline en deux volets, adaptation et atténuation, et prévoit 115 mesures à mettre en oeuvre entre 2021 et 2026.

Les 115 mesures concernent sept axes: eau, biodiversité, territoire et société, mobilité, énergie et bâtiments, agriculture et alimentation ainsi que consommation et économie. Un outil de suivi permettra d’évaluer et de réadapter si besoin les mesures tous les cinq ans.