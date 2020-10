Développement durable : Le Conseil d’État fribourgeois valide sa stratégie de durabilité

Le gouvernement du canton de Fribourg a octroyé une enveloppe de 9,7 millions de francs pour le financement de son nouveau projet de développement durable, a-t-il annoncé ce mercredi. Le Grand Conseil devra se prononcer lors de sa session de novembre.

La stratégie permet au canton de Fribourg d’intégrer, à l’instar de la Confédération, les objectifs de l’Agenda 2030 et d’actualiser les axes développés depuis 2011, selon un communiqué publié mercredi. La consultation externe, menée au cours du 1er semestre, a permis de consolider le projet gouvernemental présenté en janvier.

Pas moins de 73 contributions de parties externes et internes à l’État sont venues en retour de la consultation. En résumé, le projet final établit un cadre permettant de satisfaire les besoins fondamentaux des individus et de favoriser le bien-être collectif, tout en respectant les limites de l’écosystème planétaire. Des aspects qui concrétisent au passage un but constitutionnel du canton de Fribourg.