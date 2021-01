Rentrer dans un bus sans avoir à sortir le porte-monnaie, l’idée ne passe pas à Neuchâtel. Ce mardi, le Conseil d’Etat a appelé à refuser l’initiative cantonale déposée en février 2018: «Pour des transports publics gratuits» qui vise à instaurer une politique de gratuité en matière de transports publics dans la région, tout en conservant les prestations actuelles. A la place, il propose un contre-projet indirect «comprenant des mesures ciblées, rapides à mettre en œuvre et à un coût raisonnable pour les finances publiques», apprend-on mardi dans un communiqué.

Des coûts importants à la charge du contribuable

D’après le gouvernement, les transports publics gratuits engendreraient des coûts relativement importants, soit près de 43 millions de francs par an. Pour combler cette dépense, l’ensemble des contribuables devraient alors payer plus d’impôts, et ce pour l’équivalent d’au moins sept points. A noter que deux tiers des coûts des transports publics sont déjà à la charge des contribuables.