Fribourg: Le Conseil d’Etat ne versera pas 30% de plus pour baisser les primes d’assurance

Entre inflation et pénuries diverses et variées, tout va coûter plus cher et les citoyens verront leur pouvoir d’achat diminuer en 2023. Pour faire face à la précarisation d’une part importante de la population et éviter un recul des dépenses auprès des entreprises et commerces de Fribourg, les députés socialistes Marie Levrat et Simon Zurich proposent que le Canton augmente de 30% le montant qu’il consacre aux réductions des primes d’assurance.