Le gouvernement a agi à la suite d’une expertise externe en matière de ressources humaines mandatée par l’Office du personnel de l’Etat. Ce dernier a été alarmé par l’augmentation «constante et significative» du taux d’absence au sein de la direction générale du développement du développement économique, de la recherche et de l’innovation (DG-DERI). Avoir avoir d’ores et déjà entendu une grande majorité des collaborateurs, les auditeurs ont relevé «des problèmes à la fois organisationnels, managériaux et relationnels mettant en cause Monsieur Pierre Maudet».