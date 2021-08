Canton de Fribourg : Le Conseil d’État propose 100 millions pour la fusion du Grand Fribourg

Un liste des projets susceptibles de bénéficier de cette aide a été dressée. Le Conseil d’État attend toutefois le vote consultatif du 26 septembre, qui pourrait modifier le périmètre définitif de la fusion.

Parmi les projets susceptibles de bénéficier de cette aide, examinés sur la base des principes retenus par le

Grand Conseil en février 2020, on compte notamment un moyen de transport à haute capacité dans l’Agglomération de Fribourg, une revitalisation des cours d’eau, une requalification patrimoniale de sites historiques et un soutien à la réalisation de la prochaine étape de la TransAgglo, projet d’axe fort de mobilité douce destiné aux piétons et aux cyclistes. Ce dernier traverse sept communes sur une longueur de 17 kilomètres et permettra à terme de se déplacer en mobilité douce d'Avry jusqu'à Düdingen.