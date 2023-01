Genève : Le Conseil d’Etat refuse de nommer le recteur canadien

Le gouvernement a ainsi invoqué «le contexte actuel» et «les enjeux et défis auxquels les hautes écoles suisses doivent faire face», notamment «l’érosion des relations bilatérales entre la Suisse et l’Union européenne». Cette situation exige, a-t-il jugé, des actions à court terme des dirigeants pour «mobiliser leur réseau aux niveau cantonal, national et international». Il implique donc une «connaissance fine des mécanismes de financement de l’enseignement et de la recherche» en Suisse. Aux yeux du Conseil d’Etat, Eric Bauce ne présentait pas cette caractéristique, et seul un recteur du cru est à même d’évoluer rapidement et efficacement dans ce contexte.