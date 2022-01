Genève : Le Conseil d’Etat rejette l’initiative «1000 emplois»

L’exécutif a constaté l’aboutissement du texte visant à créer mille emplois publics par an dans les domaines sanitaire, social et environnemental tant que le chômage reste élevé.

Le Conseil d’Etat a constaté ce mercredi la validité de l’initiative cantonale «Pour la création d’emplois sociaux et écologiques et la réduction de la durée du travail (initiative 1000 emplois)». Le texte réclame la création de mille emplois dans les domaines sanitaire, social, du soin à la personne et de la transition écologique tant que le chômage reste élevé. L’initiative demande par ailleurs que soit encouragée la réduction du temps de travail de 41 à 32 heures hebdomadaires d’ici à 2030.