Genève : Le Conseil d’Etat s’engage pour le mariage pour tous

L’exécutif a pris une position claire en faveur de l’ouverture du mariage aux couples homosexuels, qui sera soumise au peuple suisse le 26 septembre.

Dans un bref argumentaire, le gouvernement a expliqué que «cette modification mettra fin aux inégalités de traitement qui subsistent entre les couples de même sexe et les couples de sexe différent concernant la naturalisation facilitée, l’adoption et l’accès à la procréation médicalement assistée.» Le Conseil d’Etat estime que le mariage pour tous représente «un pas important vers une situation juridique plus juste et l’assurance d’une meilleure protection des familles et leurs enfants».