Genève : Le Conseil d’Etat défend la taxe professionnelle

Le gouvernement a constaté la validité de l’initiative visant à supprimer cet impôt prélevé par les communes. Mais il a fait part de sa désapprobation.

Le Conseil d’Etat s’oppose à la suppression de la taxe professionnelle communale, qu’une initiative dont la validité a été constatée ce mercredi réclame. Cet impôt qui n’existe qu’à Genève, où il a été instauré en 1798 par Napoléon, est combattu par la droite et les milieux économiques. Il s’applique aux entreprises mais est déconnecté de leur bénéfice, puisqu’il se calcule en fonction de leur loyer, de leur chiffre d’affaires et de leur nombre d’employés. Il rapporte 195,5 millions par an aux municipalités du bout du lac.