scandale de mancy (Ge) : Le Conseil d’Etat va rencontrer le personnel de l’OMP

Une délégation de l’exécutif recevra la commission du personnel de l’Office médico-pédagogique, qui ne veut plus être dirigé par Anne Emery-Torracinta.

Le Conseil d’Etat a indiqué ce mercredi avoir pris connaissance des doléances et requêtes du personnel de l’Office médico-pédagogique (OMP). Ce dernier, pris dans la tourmente du scandale du foyer de Mancy, où de jeunes autistes ont été maltraités, avait écrit par deux fois à l’exécutif, les 15 et 22 mars. Dans ces courriers, les employés faisaient état d’une rupture de confiance avec la conseillère d’Etat en charge du Département de l’instruction publique (DIP), Anne Emery-Torracinta, qui chapeaute l’OMP. Ils demandaient à être placés sous la tutelle directe du gouvernement. Ce dernier se dit «sensible aux inquiétudes exprimées» et «conscient de la situation particulière dans laquelle» se trouvent les collaborateurs de l’office. Par conséquent, une délégation du collège rencontrera «très prochainement» la commission du personnel. Elle sera présidée par Anne Emery-Torracinta, qui sera accompagnée pour l’occasion de Mauro Poggia, vice-président du Conseil d’Etat, et de Nathalie Fontanet, chargée des finances et des ressources humaines.