Vaud - Le Conseil d’État vaudois s’engage contre le harcèlement sexuel

L’État de Vaud se veut un employeur exemplaire en matière de lutte contre le harcèlement sexuel. C’est pourquoi il renforce aujourd’hui son dispositif en adoptant de nouveaux instruments contre ce fléau, indique-t-il vendredi dans un communiqué. Plus aucune atteinte à la personnalité des fonctionnaires vaudois ne sera désormais tolérée. Tel est le principe d’une nouvelle directive qui entrera en vigueur au 1er juillet 2021. Cette dernière vise à protéger non seulement le personnel mais également le personnel d’entreprises tierces œuvrant au service de l’État de Vaud.

Un programme de sensibilisation et de prévention sera notamment déployé auprès de l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de l’État de Vaud et de leur hiérarchie. Il s’articule autour d’un E-learning traitant du harcèlement sexuel sur la place de travail, de vidéos pédagogiques et d’une campagne d’affichage au sein des services.