VAUD: Le Canton veut préserver le pouvoir d’achat

VAUD : Le Conseil d’État veut préserver le pouvoir d’achat des Vaudois

L’Exécutif a présenté son programme de législature. Il s’articule autour de trois axes principaux: le pouvoir d’achat, les défis climatiques et la cohésion de la société.

Le Conseil d’Etat in corpore lors de l’assermentation des autorités vaudoises le 28 juin à Lausanne.

Le Gouvernement vaudois a présenté lundi sa vision pour les cinq ans à venir (législature 2022-2027). Il identifie trois axes principaux d’action. Tout d’abord, pour contrer l’inflation, il souhaite préserver le pouvoir d’achat des Vaudois par le biais d’une réforme fiscale pour les personnes physiques, introduite dès 2023, à hauteur de 250 millions de francs d’ici 2027. Il propose également des bons de réduction à l’achat de titres de transport public pour les jeunes de moins de 25 ans et les personnes de 65 ans et plus.