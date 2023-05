Election du Conseil d’Etat (Ge): L’Exécutif à droite, Maudet revient, Fischer s’en va

Pierre Maudet a gagné son pari. Il va réintégrer le Conseil d’Etat, dont il avait démissionné en mars 2021. Il y siégera au sein d’une majorité de droite. Les résultats provisoires complets (tous les votes par correspondance et à l’urne) du second tour de l’élection au Conseil d’Etat sont tombés peu après 15h. Les Genevois ont aussi décidé d’y placer Nathalie Fontanet (PLR), Anne Hiltpold (PLR) et Delphine Bachmann (Le Centre). A gauche, les sortants Thierry Apothéloz (PS), Antonio Hodgers (Les Verts), ainsi que la nouvelle venue Carole-Anne Kast (PS) sont élus à l’exécutif. La sortante Verte Fabienne Fischer échoue sur le fil: il lui manque 852 voix pour conserver son poste.

Nathalie Fontanet triomphe

Carole-Anne Kast d’un cheveu

La septième place s’est jouée dans un mouchoir de poche: seules 1’241 voix séparent Pierre Maudet, sixième, de Fabienne Fischer, huitième et qui reste à quai. La dernière place au gouvernement revient à Carole-Anne Kast, qui dispose de 852 voix d’avance sur l’écologiste et talonne Pierre Maudet de 389 voix. Le dépouillage des bulletins à l’urne a resserré leurs positions, mais sans les intervertir.

Philippe Morel loin derrière

Les deux autres candidats de l’alliance de droite, eux, ont été décrochés: Philippe Morel (MCG), neuvième, accuse près de 6’000 voix de retard par rapport à la septième place. Lionel Dugerdil (UDC), dixième, est encore plus loin, avec un déficit de plus de 8’500 voix.

Participation élevée

Ce choix des Genevois confirme les résultats sortis des urnes le 2 avril: ce jour-là, ils avaient élu au Grand Conseil 67 députés de droite contre seulement 33 de gauche. Lors de ce second tour, le taux de participation a atteint 42,06%. Il a donc été notablement plus élevé qu’au premier tour, où il avait plafonné à 37,14%. Le candidat qui a le plus profité de l’entre-deux-tours, et sans doute de l’alliance des droites genevoises, est sans conteste Delphine Bachmann (Le Centre). Non seulement elle finit cinquième, alors qu’elle n’était que neuvième au soir du 2 avril. Mais elle a aussi largement devancé Philippe Morel (MCG): alors qu’elle lui rendait 2000 voix après le premier tour, elle le devance désormais de plus de 9000 voix.