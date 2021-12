Berne - Le Conseil fédéral 2022 prend le train en avance

Photo officielle : Le Conseil fédéral 2022 prend le train en avance

Une vidéo du shooting ayant servi pour créer la photo 2022 des Sages a été publiée tôt ce vendredi matin. De coutume, la photo est dévoilée le 31 décembre à midi.

Les trains suisses sont connus pour leur ponctualité. Le Conseil fédéral a choisi le réseau ferroviaire pour illustrer sa photo de famille. Mais, pour 2022, le cliché a été dévoilé plus tôt contrairement à la coutume qui veut que ce soit fait à midi, le jour de la Saint-Sylvestre. Sur la photo, Ignazio Cassis, qui présidera la Suisse en 2022, a voulu montrer que les Sages et le chancelier de la Confédération prennent souvent le train. Ainsi, chaque élu du Collège a pris place sur une carte du réseau ferroviaire suisse; à son endroit d’origine. «Tout comme les membres du Conseil fédéral, les Suisses et les Suissesses diffèrent de par leur origine, leur langue, leur culture et leur mentalité. Mais c’est ensemble que nous formons la Suisse. Cette diversité fait la force de notre Pays», rappelle le président Ignazio Cassis.