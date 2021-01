Suisse : Le Conseil fédéral adopte la Stratégie climatique

La stratégie présente les lignes directrices de la politique en matière de climat jusqu’à 2050 et définit les objectifs stratégiques pour les différents secteurs

Simonetta Sommaruga est la ministre en charge du dossier puisqu’elle est cheffe du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. AFP

La Suisse doit ramener à zéro net ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. Concrètement, la Suisse ne devrait plus émettre davantage de gaz à effet de serre que ce que les puits naturels et techniques seront capables d’absorber. Cet objectif avait été décidé par le Conseil fédéral en 2019. Ce jeudi, celui-ci a adopté la «Stratégie climatique à long terme de la Suisse», qui présente les lignes directrices de la politique climatique de notre pays jusqu’à 2050 et définit les objectifs stratégiques pour les différents secteurs.

Cette Stratégie doit permettre à la Suisse de remplir son engagement découlant de l’Accord de Paris sur le climat, rappelle le Conseil fédéral dans un communiqué. Cet accord exige que les pays signataires remettent leurs stratégies climatiques à long terme au Secrétariat des Nations Unies sur les changements climatiques d’ici fin 2020.

Sur la base d’un réchauffement de 1,5 degré

Avec cet objectif de zéro net, Berne tient compte des derniers résultats scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), qui vise à contenir l’élévation de la température mondiale moyenne nettement en dessous de 2 °C, voire à 1,5 °C, précise le Conseil fédéral. En tant que pays alpin, la Suisse est particulièrement affectée par les changements climatiques, car les températures y augmentent deux fois plus que la moyenne mondiale, rappelle le gouvernement.

La politique climatique adoptée par le Conseil fédéral contient dix principes stratégiques (voir encadré). Elle présente les évolutions possibles d’ici 2050 pour les secteurs du bâtiment, de l’industrie, des transports, de l’agriculture et de l’alimentation, des marchés financiers, du transport aérien et des déchets et fixe des objectifs stratégiques pour chacun d’entre eux.

Elle indique en outre dans quelle mesure certaines émissions demeureront difficiles à éviter d’ici 2050. Ces émissions devront être compensées en recourant au captage et au stockage de CO2 (CCS) et à des technologies d’émission négative (NET).

Objectif zéro net réalisable

Selon le Conseil fédéral, la stratégie climatique à long terme montre que la Suisse peut réduire ses émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs des transports, du bâtiment et de l’industrie de près de 90% d’ici 2050. «En effet, les émissions des secteurs du bâtiment et des transports pourront être ramenées à zéro et, dans le secteur de l’industrie, les émissions liées à la consommation d’énergie pourront être presque totalement évitées», souligne-t-il.

Les carburants renouvelables et durables ainsi que les nouvelles technologies de propulsion utilisés dans l’aviation offrent eux aussi un potentiel de réduction des émissions. Dans le secteur de l’agriculture et de l’alimentation, ce potentiel s’élève à au moins 40% par rapport au niveau de 1990.

Selon Berne toujours, environ 12 millions de tonnes d’équivalents-CO2 seront encore émises dans les secteurs de l’industrie, des déchets et de l’agriculture en 2050. Ces émissions pourront être compensées grâce aux technologies CCS et aux NET. La Suisse est donc bien placée pour atteindre l’objectif de zéro net d’ici 2050, estime Berne.

Le Conseil fédéral estime aussi que protéger le climat coûte moins cher que de ne rien faire. «Les coûts économiques et sociaux des changements climatiques non maîtrisés dépassent largement ceux des mesures de protection du climat. L’objectif de zéro net comporte donc aussi un intérêt économique important. », écrit-il.

En abandonnant les combustibles et carburants fossiles tels que le mazout, le gaz, l’essence et le diesel, la Suisse réduit en outre sa dépendance vis-à-vis de l’étranger. L’argent qui actuellement part à l’étranger sera à l’avenir investi dans le pays et profitera ainsi aux entreprises suisses, conclut Berne.

Les 10 principes stratégiques Voici les dix principes stratégiques qui guideront et détermineront l’action de la Suisse en matière de politique climatique dans les années à venir: 1. La Suisse saisit les possibilités offertes par une transition cohérente vers le zéro net. 2. La Suisse assume sa responsabilité en matière de politique climatique. 3. La réduction des émissions intérieures est privilégiée. 4. Les émissions sont réduites tout au long des chaînes de valeur ajoutée. 5. Tous les agents énergétiques sont utilisés de manière parcimonieuse et en tenant compte des pos- sibilités d’application optimales. 6. Dans tous les domaines liés au climat, la Confédération et les cantons axent leurs activités de pla- nification en vue de l’obtention du zéro net. 7. La transition vers le zéro net s’effectue de manière socialement acceptable. 8. La transition vers le zéro net s’effectue de manière économiquement supportable. 9. La transition vers le zéro net s’accompagne d’une amélioration de la qualité de l’environnement. 10. La stratégie climatique à long terme se fonde sur le principe de l’ouverture à la technologie.