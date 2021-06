Un journaliste demande si une salle de spectacle peut organiser un événement accessible à la fois pour 2000 personnes vaccinées complétées par 1000 personnes non vaccinées. La réponse est clairement non. Soit les événements sont ouverts à des gens porteurs dudit certificat, soit non, auquel cas les restrictions sanitaires de distanciation et de limitation de capacité s'opèrent.