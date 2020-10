Coronavirus : Le Conseil fédéral appelle le peuple à agir dans une vidéo

Une vidéo a été publiée sur Youtube pour inciter les Suisses à respecter les mesures prises pour lutter contre le coronavirus.

Les infections augmentent «rapidement et fortement», lance la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga en ouverture de la vidéo. «Nous devons réagir. Nous savons ce qu’il faut faire: respecter les distances et se laver les mains», ajoute le ministre de la santé Alain Berset.

Eux aussi doivent annuler

Eux aussi doivent se limiter, expliquent plusieurs ministres. La ministre de justice et police Karin Keller-Sutter a ainsi annulé le traditionnel rendez-vous familial de la Toussaint. La ministre de la défense Viola Amherd voudrait revoir ses amis. Et Alain Berset a également annulé des apéros et des soupers.

Et le ministre de l’économie Guy Parmelin d’abonder: «Ensemble nous pouvons y arriver.» «Pour nos hôpitaux, pour notre système de santé, mais aussi pour éviter des dommages énormes pour notre économie». Plus vite nous le faisons et plus vite nous retrouverons une vie normale, explique Ueli Maurer. «Nous tous le voulons». C’est pourquoi la population doit se tenir aux règles.