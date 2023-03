Session: Le Conseil fédéral assure prendre au sérieux les problèmes du Doubs

Le Doubs est malade et ses poissons avec. Son espèce emblématique, le roi du Doubs (ou Apron du Rhône) a quasi disparu. Et depuis octobre, ses truites sont décimées de manière inédite par la saprolegnose, une maladie fongique. En cause: le mauvais état sanitaire de la rivière franco-suisse, lié notamment aux eaux usées et aux pesticides.