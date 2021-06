Berne - Le Conseil fédéral au secours des infirmières québécoises

Le conseiller national Jean-Pierre Grin (UDC/VD) s’est fait l’écho à Berne de l’inquiétude de plusieurs centaines d’infirmières québécoises qui travaillent en Suisse depuis des années: «Avec l’entrée en vigueur de la loi sur les professions de la santé en 2020, la reconnaissance de leur diplôme est en danger», constate-t-il. Il demande au Conseil fédéral de faire preuve de compréhension et que les conditions soient maintenues pour cette reconnaissance.

Mesures suspendues

Le Conseil fédéral a pris la mesure du problème: «Même si ce changement de pratique n’est pas directement lié à la loi sur les professions de santé, explique-t-il, et même si des délais transitoires étaient offerts pour le personnel en poste, le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a pris la mesure de l’émotion suscitée par l’annonce de ce changement de pratique et a demandé à la Croix-Rouge suisse de suspendre son entrée en vigueur. Cette suspension a été communiquée le lundi 31 mai 2021».