Voyages et Covid: Le Conseil fédéral autorise la 4e dose «pour des raisons non médicales»

De l’aveu même du Conseil fédéral, il s’agira de vaccinations pour «des raisons non médicales». Il a décidé, vendredi, d’autoriser l’administration d’un deuxième rappel (4e dose) aux personnes en ayant besoin pour des voyages. «Les frais seront à la charge des personnes concernées», dit-il.

Un prix variable selon les endroits

Le gouvernement avait mis cette proposition en consultation et avait récolté des avis variés. D’un côté, certains estimaient juste que la collectivité n’assume pas les coûts de décisions privées de la part des personnes qui voyagent. De l’autre, des cantons s’inquiétaient de voir des différences de prix entre les centres de vaccination et relevaient qu’il était discutable d’ouvrir les vannes d’une vaccination que ni l’OFSP ne recommande, ni Swissmedic n’autorise formellement.

Dans son argumentation, le Conseil fédéral dit que, certes, à l’heure actuelle, cette quatrième dose n’est pas motivée pour des raisons de santé. Mais elle pourrait de toute manière bientôt le devenir, et il décide en quelque sorte d’anticiper. «Pour les personnes vulnérables, un nouveau rappel sera judicieux quand les infections recommenceront à augmenter, car la protection conférée est plus élevée dans les semaines et mois qui suivent la vaccination. Il est probable qu’une nouvelle dose soit recommandée à un cercle élargi de personnes à l’automne», note-t-il.