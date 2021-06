Le gouvernement veut acheter 36 jets à Lockheed Martin pour un peu plus de 5 milliards. Les opposants mettent leur menace à exécution et lancent une initiative populaire.

«And The winner is…» : Le Conseil fédéral choisit les avions américains et met un vent à l’Europe

Le Parlement devra approuver l’achat… et peut-être le peuple aussi. LMD

Le quasi-lapsus de Viola Amherd pendant sa courte prise de parole en conférence de presse mercredi se laisserait volontiers interpréter comme indiquant que le choix n’a pas été facile à faire entre collègues du Conseil fédéral. Elle a annoncé que le gouvernement avait choisi «le F/A… non, le F-35A»… (et non le F/A-18 de Boeing qui était aussi en compétition) et qu’il allait proposer d’en acheter 36 unités.

La décision aura des implications politiques en Suisse (lire plus bas) mais aussi à l’étranger. La France et l’Europe courtisaient la Suisse pour qu’elle se tourne vers leurs avions. Un internaute français a commenté le choix suisse sur Twitter peu après l’annonce et a formulé les choses de manière pour le moins prosaïque: «La France deux fois niquée par la Suisse en quelques jours», référence faite à la défaite française en foot.

C’est qui le plus cher?

«La décision s’est fondée sur une évaluation technique approfondie», a dit la ministre, balayant les arguments politiques. L’avion américain a battu le F/A-18 de Boeing, le Rafale de Dassault et l’Eurofighter d’Airbus en obtenant «la meilleure note avec une nette avance par rapport à ses trois autres concurrents».

En plus de ses caractéristiques techniques, ce sont des arguments financiers qui ont convaincu le Conseil fédéral. «Le F-35A a obtenu de loin le meilleur résultat en termes de coûts. Il est le plus avantageux sur le plan de l’acquisition et de l’exploitation» dit-il. L’assertion est fortement contestée par les opposants à l’achat de l’avion (lire plus bas). «Non, nous n’avons pas acheté une Ferrari», a contesté Viola Amherd.

Pour dans trente ans?

«Il y a des conflits armés aux portes de l’Europe et personne ne sait ce qui va se passer, personne ne sait comment la situation va évoluer pendant ces trente prochaines années», a affirmé Thomas Süssli, chef de l’armée, aux côtés de Viola Amherd.

L’achat des 36 avions est complété par celui d’un système de défense sol-air. C’est le système Patriot qui a été choisi. «Les coûts globaux du Patriot s’élèvent à environ 3,6 milliards de francs sur 30 ans, coûts d’exploitation compris. Le système est ainsi nettement plus avantageux que l’autre candidat», note le gouvernement.