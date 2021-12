Séance par téléphone : Le Conseil fédéral décide de ne pas durcir les mesures

Réunis en séance extraordinaire, les conseillers fédéraux ont renoncé à adopter des mesures supplémentaires. Trop d’incertitudes règnent selon lui quant aux effets du variant Omicron.

«Le Conseil fédéral renonce pour le moment à adopter des mesures supplémentaires.» Tel est le verdict du gouvernement après sa séance menée par téléphone vendredi après-midi. Aucune fermeture, aucun changement imposé des règles de quarantaine, et ce malgré les appels répétés pour des décisions plus fortes afin de freiner l’ explosion record du nombre de cas .

Le sur-place du Conseil fédéral a été décidé après un constat: celui de l’incertitude. «Si l’on peut partir du principe que le nombre de contaminations et d’hospitalisations va continuer à augmenter, il est impossible de dire quelle part des personnes hospitalisées devra être traitée aux soins intensifs. On ne peut pas non plus encore évaluer précisément l’impact des mesures de durcissement décrétées le 17 décembre», dit le Conseil fédéral. Conséquence: attendons de voir.