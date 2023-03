Suisse: Le Conseil fédéral défend les caméras de surveillance des CFF

«Malentendu»

Mais Albert Rösti est resté droit dans les rails et a pris la défense des CFF. Pour le Bernois, il y a simplement eu malentendu dès le début, suite à l’appel d’offres lancé, a-t-il indiqué tout en rappelant que la protection des données et le respect de la sphère privée étaient des «préoccupations majeures» du Conseil fédéral.

Revoir la sécurité et l’aménagement

Et d’expliquer que les CFF voulaient juste revoir les flux piétons. «Il s’agit en premier lieu de la sécurité et du bon aménagement des gares. L’objectif est que les voyageurs et toutes les personnes qui se trouvent dans la gare se sentent en sécurité et à l’aise, et que la bonne offre soit au bon endroit. Il s’agit par exemple de l’emplacement des distributeurs de billets», a-t-il détaillé.