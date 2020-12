Affaire Crypto : Le Conseil fédéral demande au SECO d’aller de l’avant

L’enquête pénale du MPC ayant été abandonnée le 8 décembre, Berne veut faire examiner rapidement les demandes d’exportation d’appareils de cryptage déposées par Crypto et TCG Legacy.

Le Conseil fédéral a demandé au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) d’examiner «rapidement» les demandes d’exportation d’appareils et de modules de cryptage déposées par Crypto et TCG Legacy. Dans le cadre de l’affaire Crypto, le gouvernement avait décidé le 19 juin de suspendre toutes ces requêtes jusqu’au terme des enquêtes du Ministère public de la Confédération (MPC).

Valeur totale: 7,9 millions de francs

Pour mémoire, la CIA et les services de renseignements allemands (BND) auraient, durant des dizaines d’années, intercepté des milliers de documents via les appareils de chiffrement de l’entreprise zougoise Crypto. Grâce à des appareils truqués, la CIA et le BND ont écouté les conversations de plus de 100 Etats étrangers.