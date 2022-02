Suisse : Le Conseil fédéral demande l’élaboration d’une stratégie maritime

La future stratégie maritime fournira une vue d’ensemble des intérêts de la Suisse dans le domaine maritime et contiendra des objectifs et des mesures.

Les mers et les océans sont d’un grand intérêt économique pour la Suisse. «En tant qu’économie tournée vers le monde, la Suisse est en effet tributaire des transports maritimes», explique le Conseil fédéral qui précise dans un communiqué de presse que la Confédération se classe à la 13e place des pays propriétaires d’une flotte, «en termes de valeur cumulée de navires». En plus, d’utiliser des ressources maritimes, la Suisse s’intéresse aussi à la protection des mers contre la pollution et à la sauvegarde de la biodiversité.

Des conditions réglementaires sûres et fiables

Pour renforcer la compétitivité et la durabilité de cette dernière et «créer des conditions réglementaires sûres et fiables», le gouvernement propose de réviser les bases juridiques régissant cette législation. Il s’agira tout particulièrement d’assouplir les conditions d’enregistrement et de proposer un régime d’imposition plus attractif – «tout en fixant des normes plus strictes en termes de sécurité et de durabilité», détaille le communiqué de presse.