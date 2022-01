Coronavirus : Le Conseil fédéral devrait opter pour le statu quo

Le nombre d’infections est encore élevé mais les hôpitaux ne sont pas surchargés. C’est pourquoi les sept Sages ne devraient pas décider des mesures radicales ce mercredi.

Selon le «Blick», cette situation devrait inciter le Conseil fédéral, qui se réunit ce mercredi, à renoncer à de nouvelles mesures radicales. Or selon le quotidien, des assouplissements ne sont pas non plus à l’ordre du jour. Le gouvernement pourrait bien même ne pas tenir de conférence de presse et se contenter d’un communiqué écrit, comme il l’avait fait le 31 décembre dernier quand il avait décidé de renoncer à tout changement de politique.