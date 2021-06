Suisse : Le Conseil fédéral dit «oui» au mariage pour tous

Mardi, le Conseil fédéral et le Parlement ont recommandé de soutenir dans les urnes le mariage pour les couples homosexuels. Les Suisses voteront le 26 septembre.

Un référendum d’un comité interpartis, composé principalement de représentants de l’UDF et de l’UDC, a été lancé contre ce projet. Ce comité estime que seul un homme et une femme devraient pouvoir contracter un mariage. Ce référendum a abouti et le peuple devra se prononcer. En ce sens, le Conseil fédéral et le Parlement recommandent mardi de voter oui le 26 septembre prochain.