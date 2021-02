Interviewé par «20 Minutes», le chef de la Task Force Covid-19 revient sur les derniers mois passés à lutter contre la pandémie et lance quelques pistes pour l’avenir. Ce biologiste est à la tête du groupe de scientifiques qui conseillent le Conseil fédéral sur les décisions à prendre concernant la stratégie à appliquer pour faire face au virus. Bien qu’il n’ait pas toujours été d’accord avec le collège des Sages, il sent que le Conseil fédéral écoute désormais davantage la Task Force.

Un passeport vert comme en Israël?

Ne pas baisser la garde

Concernant le plan de retour progressif à la normale esquissé mercredi par le Conseil fédéral, Martin Ackermann indique que «tout danger n’est pas écarté et que la situation épidémiologique est difficile à évaluer actuellement. Le plus important est que nous continuions à éviter les contacts, à limiter nos déplacements et à respecter les gestes barrière. De plus, il faut que les autorités réfléchissent dès maintenant à ce qu’il faudra mettre en place rapidement si le nombre de cas devait à nouveau augmenter.»

Tirer des leçons

Et pour le futur, le biologiste indique: «Nous devons bien nous armer pour l’avenir. Nous devrions revoir nos infrastructures et créer des structures supplémentaires qui nous permettront d’agir plus rapidement et plus efficacement. Je pense en particulier à la numérisation et à la collecte de données dans toute la Suisse. Il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine.»