Suisse: Le Conseil fédéral en course d’école au lac Noir et à Morat

Qu’est-ce qui a bien pu piquer la curiosité d’Albert Rösti, de Guy Parmelin, de Karin Keller Sutter et d’Ignazio Cassis (de g. à dr.)

Elisabeth Baume-Schneider (à g.) et Alain Berset en pleine séance photos.

Les membres du Conseil fédéral se sont baladés dans le canton de Fribourg jeudi et vendredi à l’occasion de la traditionnelle course d’école du gouvernement. Au programme depuis ce matin: une excursion dans le district de la Singine et un tour du lac Noir.