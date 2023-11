Le Conseil fédéral enfin prêt à commencer à négocier avec l'UE

Les mots choisis montrent à quel point on est encore loin du compte. Mercredi, le Conseil fédéral a indiqué que les « discussions exploratoires » avec l’Union européenne étaient terminées et qu’il avait décidé «d’élaborer un mandat de négociation ». Celui-ci devra encore être mis en consultation des commissions parlementaires.

Les négociations devront englober les domaines de l’électricité, de la sécurité alimentaire, de la santé et de la participation aux programmes de recherche comme Horizon Europe, par exemple. La libre circulation des personnes, le transport aérien et de l’électricité et «la contribution suisse régulière à la cohésion au sein de l’UE» feront partie des points à l’ordre du jour.