Berne : Le Conseil fédéral est satisfait de la loi sur les résidences secondaires

Aucune modification n’est a déploré, ont annoncé les sept Sages mercredi matin. Toutefois quelques mesures vont être mises en place pour aider certains secteurs.

Un rapport sur les effets de la loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS), a été remis au gouvernement par les départements fédéraux de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) ainsi que celui de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR). En revanche, il est trop tôt pour évaluer les éventuels impacts de la LRS sur ces secteurs, car des effets transitoires sont encore en fonction, annoncés mercredi matin dans un communiqué . En effet, les communes au taux de résidences secondaires supérieur à 20 pour cent avaient encore autorisé des projets de construction de résidences secondaires avant le 1er janvier 2013, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance transitoire. Ces constructions ont été érigées progressivement, durant plusieurs années.

Les analyses résumées dans le présent rapport datent en majeure partie d’avant la pandémie de Covid-19, comme les données de base utilisées. Certains constats ont tout de même pu aboutir à des conclusions, comme la diminution d’un tiers de la consommation des surfaces entre 2013 et 2018 en comparant avec la période de 2007 à 2012. La LRS a généré également une segmentation marquée du marché de l’immobilier d’habitation dans de nombreuses communes de l’espace alpin. Pour cause, les prix ont évolué dans deux directions opposées. Alors que les prix diminuaient pour les résidences principales, ils augmentaient légèrement pour les résidences secondaires. Cependant, on ne peut pas affirmer que la LRS influencerait la demande touristique et le nombre de nuitées.