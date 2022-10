Suisse : Le Conseil fédéral est sur Instagram

S’adaptant à la manière dont la population s’informe, le gouvernement a ouvert un compte Instagram. Visant un public jeune, il donnera des informations sur les décisions prises à Berne.

Instagram @gov.ch/Capture d’écran

«La manière dont la population s’informe a connu de grands changements ces dernières années». Fort de ce constat, le Conseil fédéral a décidé de moderniser sa communication en recourant aux outils numériques. Ce lundi, il a annoncé avoir lancé, «à titre de projet pilote», un compte Instagram. Intitulé «@gov.ch», il aura pour objectif principal de donner des informations sur les décisions du gouvernement et les objets qu’il a traités.

Ce compte Instagram entend «mettre en lumière l’action du collège», explique un communiqué de presse. La première publication ( voir ci-dessous) est d’ailleurs une courte vidéo montrant les sept conseillers fédéraux en séance de travail.

«Le compte @gov.ch donnera principalement des informations sur des décisions, dossiers et déclarations ou déplacements importants du Conseil fédéral», poursuit le Conseil fédéral. Ces informations factuelles seront adaptées au canal utilisé: «elles prendront donc une forme audiovisuelle, seront présentées de manière attrayante et permettront les interactions. Les utilisateurs seront d’ailleurs invités à les commenter et à discuter du fonctionnement du Conseil fédéral», ajoute-t-il.

En ouvrant un compte Instagram, le Conseil fédéral entend s’adresser à un public jeune. S’appuyant sur des chiffres de l’année 2021, le gouvernement révèle qu’«En Suisse, largement plus de 80% des adolescents et des jeunes adultes utilisent Instagram et quasi 40% d’entre eux l’utilisent pour s’informer».

Les informations seront systématiquement proposées dans les trois langues officielles (français, allemand et italien) et «ponctuellement en romanche». À noter que «les moyens classiques de communication avec les médias et le public (communiqués, conférences de presse, sites internet) conservent leur place centrale: le compte Instagram ne vise pas à les remplacer mais à les compléter», conclut le Conseil fédéral.

Stratégie des médias sociaux Dans son communiqué de presse, le Conseil fédéral explique que l’ouverture d’un compte Instagram s’inscrit «dans la stratégie concernant les médias sociaux de juin 2021». Elle comporte trois objectifs: «Le Conseil fédéral souhaite recourir davantage aux moyens audiovisuels, sur tous les canaux, pour expliquer les objets qu’il traite;

il souhaite atteindre des pans de la population qui s’informent principalement sur les réseaux sociaux;

il entend renforcer la communication avec l’étranger, qui prend de plus en plus d’importance»