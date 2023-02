Politique : «Le Conseil fédéral est une vraie passoire»

«Le Conseil fédéral est une vraie passoire». C’est ainsi que Cédric Wermuth, le coprésident du Parti socialiste suisse (PS), a commenté sur les ondes de la radio alémanique SRF l'accumulation d'indiscrétions au gouvernement. Et il n’a pas tout à fait tort. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a révélé à la «NZZ am Sonntag» que les enquêtes sur les violations du secret de fonction étaient en forte augmentation dans la Berne fédérale. «Le nombre de procédures a bondi d'environ 40% entre 2021 et 2022», écrit une porte-parole du MPC. Selon le parquet fédéral, une quarantaine d'enquêtes de ce type ont été ouvertes entre début 2020 et fin 2022.