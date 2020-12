Coronavirus : Le Conseil fédéral évoque des mesures uniformisées dès samedi

Alors que la situation sanitaire se détériore, le gouvernement envisage de nouvelles restrictions dans toute la Suisse.

Le Conseil fédéral reprend la main dans la lutte contre le coronavirus. Il envisage dès samedi des mesures dans toute la Suisse: magasins et restaurants fermeront à 19h00, les réunions privées seront limitées à cinq personnes et les activités culturelles interdites.

Activités culturelles interdites

Les mesures en consultation prendront effet samedi et dureront jusqu’au 20 janvier 2021. Les restaurants, les magasins et les marchés, les activités de loisirs et de sport devront fermer leurs portes à 19h00 et le seront aussi le dimanche. Les réunions privées seront limitées à cinq personnes au maximum de deux ménages. Le nombre sera porté à dix pour les fêtes de Noël et Nouvel-An.