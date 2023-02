Trafic routier: Le Conseil fédéral fait la sourde oreille aux pneus silencieux

L’élue faisait remarquer dans son texte que plus de 1,2 million de personnes subissent un bruit routier excessif et nuisible à la santé. Et qu’une mesure efficace pour réduire ces nuisances serait d’utiliser systématiquement des pneus plus silencieux, voire d’interdire la mise sur le marché de 20% des gommes les plus bruyantes. Une mesure en outre rapide et facile à mettre en place, puisque tout le monde doit changer à un moment ou à un autre les pneumatiques de son véhicule.