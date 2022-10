Berne : Le Conseil fédéral fait une bonne affaire en vendant son jet

Les Sages se sont débarrassés de leur PC-24 qu’ils ont très peu utilisé. En plus, ils en ont obtenu un bon prix.

Il était en vente depuis février dernier et l’entreprise JoyVida International AG, sise à Interlaken, a soumis la meilleure offre à l’Office fédéral de l’armement ArmaSuisse pour le jet du Conseil fédéral, un PC-24 de Pilatus. L’avion sera livré à sa nouvelle propriétaire d’ici novembre. D’ici sa livraison, le jet sera remis en conformité avec le standard civil et l’immatriculation militaire (T-786) n’apparaîtra plus dans l’inventaire des Forces aériennes, indique lundi ArmaSuisse.