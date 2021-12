Nouvelles mesures anti-Covid – «Le Conseil fédéral gâche le Noël des Suissesses et des Suisses»

Dès lundi, seuls les vaccinés et les guéris (2G) pourront entrer dans les restaurants 20min/Matthias Spicher

Comme l’an dernier, les fêtes de fin d’année auront un arrière-goût de coronavirus. Afin de ne pas devoir fermer certains établissements, le Conseil fédéral a durci, vendredi, les mesures de lutte contre le coronavirus. Dès lundi, les lieux qui exigent actuellement le pass sanitaire – comme les restaurants, les musées ou encore les fitness – seront réservés exclusivement aux vaccinés et aux guéris. Pour les boîtes de nuit, les bars, les piscines et les lieux où on ne peut ni consommer assis, ni porter le masque, les vaccinés et guéris devront en plus se faire tester, sauf si leur vaccination ou guérison date de moins de quatre mois.

Des mesures qui n’ont pas tardé à faire réagir les milieux concernés. Ainsi, GastroSuisse «accepte» les restrictions compte tenu de la situation pandémique, mais rappelle que de nombreux établissements sont désormais plus que jamais menacés de disparaître. Raison pour laquelle l’organisation faîtière de l’hôtellerie-restauration estime que la Confédération doit indemniser les pertes de chiffre d'affaires qui résultent de la «2G». «Nous regrettons qu'une fois de plus l'hôtellerie-restauration soit sanctionnée en premier lieu, et que la Confédération et les cantons ferment les yeux sur d'autres lieux de vie, bien qu'il soit prouvé qu'ils enregistrent davantage de contaminations que l'hôtellerie-restauration», a déploré son président Casimir Platzer. Il se dit néanmoins soulagé que les autorités aient renoncé à des fermetures partielles.

«La 2G est défendable»

Casimir Platzer a par ailleurs rappelé que l'annonce de la «2G» a déjà entraîné, ces derniers jours, des annulations massives et une nouvelle baisse importante de la fréquentation dans une grande partie de la branche. «La pandémie ne peut pas être réglée sur le seul dos de l'hôtellerie-restauration», a-t-il déclaré.

De son côté, le PLR critique vivement le télétravail obligatoire et la règle des «2G+», qui ajoute la nécessité du test négatif. «Nous nous opposons à une obligation rigide de travail à domicile et à une 2G+ imposée par l'État. Nous considérons en revanche que la 2G est défendable et qu'elle est clairement préférable à une obligation générale de vaccination.»

Dans un communiqué, l’UDC va encore plus loin. Le parti de droite dit condamner le nouveau tour de vis. Selon lui, l’introduction de la «2G», la limitation de dix personnes dans le cadre privé tout comme le télétravail obligatoire ne sont que «des mesures symboliques ne servant qu’à harceler davantage la population». Et d’ajouter: «L’Etat nous gâche ainsi, à nous, les Suisses, les célébrations de Noël et s’immisce dans nos libertés et dans la sphère privée, ce qui est inadmissible.»

Parents fortement sollicités

À l’inverse, Travail.Suisse «soutient» les durcissements annoncés par le Conseil fédéral «en raison de la situation actuelle préoccupante dans les hôpitaux». L’organisation faîtière des travailleurs a profité de l’occasion pour rappeler que les parents qui travaillent sont fortement sollicités depuis le début de la pandémie. «Dans ce contexte, nous saluons la décision prise par le Conseil fédéral de prolonger l'ordonnance sur l'allocation pour perte de gain coronavirus. Les parents qui travaillent et qui sont touchés par des mesures de quarantaine doivent pouvoir bénéficier de l'allocation pour perte de gain.»

Quant au télétravail obligatoire, Thomas Bauer, responsable de la politique économique à Travail.Suisse, affirme: «L'obligation du télétravail doit être mise en œuvre de manière pragmatique et en tenant compte des conditions d'habitation et de vie des travailleurs et travailleuses. Le devoir de diligence des employeurs s'applique bien entendu aussi au télétravail.»