Suisse: «Le Conseil fédéral ignore la science et l'urgence des crises du climat»

L’initiative est notamment soutenue par une large alliance de partis et d’organismes. Jeunes Verts

Le Conseil fédéral rejette l’initiative «pour la responsabilité environnementale» et n’a pas l’intention de proposer un contre-projet direct ou indirect à ce texte, fait-il savoir mercredi. Le texte, déposé le 21 février dernier par les Jeunes Verts, demande que la Suisse produise et importe de manière à ce que l’environnement puisse supporter la quantité de ressources utilisées et la pollution rejetée (lire encadré).

Pour le Conseil fédéral, en raison du délai de mise en œuvre très court, le texte entraînerait de fortes restrictions à la liberté de choix individuelle. De plus, sa réalisation engendrerait des coûts qui ne seraient pas supportables pour la société et pour l’économie. «Cela vaut en particulier pour les domaines de l’alimentation et de l’agriculture, de l’approvisionnement énergétique, ainsi que de l’habillement et du logement», indique-t-il.

Objectifs atteints sans l’initiative?

Berne rappelle que le développement durable figure déjà dans la Constitution. Différentes mesures visant à ménager davantage les ressources naturelles ont en outre déjà été introduites. Le Conseil fédéral rappelle enfin que l’initiative parlementaire «Développer l’économie circulaire en Suisse», en cours d’élaboration au Parlement, répond déjà au but du texte des Jeunes Verts.

Les Jeunes Verts n’ont pas manqué de réagir face au veto de Berne. «Le Conseil fédéral ignore la science et l'urgence des crises du climat et de la biodiversité», dénoncent-ils, en le traitant d’irresponsable. «Il manque de courage» s’indigne Magdalena Erni, coprésidente des Jeunes Verts. «Si nous demandons des mesures concrètes, elles sont balayées. Si nous demandons un objectif concret, les mesures font soudain défaut. Nous ne laisserons pas le monde s'écrouler à cause de formalités sans contenu», dit-elle. Le parti va désormais se mobiliser pour faire passer le projet au Parlement. Il se prépare aussi à une éventuelle campagne de votation.