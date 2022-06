Suisse : Le Conseil fédéral intéressé par l’organisation de la COP31

La Suisse peut se porter candidate pour la présidence de l’édition 2026, même si cela impliquerait la mobilisation d’importantes ressources.

En décembre 2020, le Conseil fédéral avait chargé le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) et le Département fédéral des finances (DFF) d’examiner, en collaboration avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), la tenue d’une Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP) en Suisse. Ce mercredi, il annonce avoir pris connaissance de la note de discussion sur l’examen de la tenue d’une COP en Suisse et sur l’engagement étendu de la Suisse dans les conférences et initiatives environnementales internationales.