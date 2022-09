Session d’automne: Le Conseil fédéral interpellé sur la survie des abeilles et des apiculteurs

En Suisse, seuls 20% des apiculteurs sont aussi des agriculteurs et peuvent donc bénéficier d’une rétribution des prestations de nature écologique et d’intérêt général.

Disette de nectar et de miellat

La Vaudoise rappelle que l’hiver dernier a été marqué par des pertes moyennes de 21,4% dans les colonies, soit plus importantes que celles des quatre années précédentes. «Même si la météo clémente de ce printemps et du début d’été a été particulièrement profitable aux abeilles, les canicules successives et le déficit hydrique suscitent de vives inquiétudes chez les apiculteurs pour la fin de saison apicole», écrit-elle. Cela en raison de «la disette de nectar et de miellat, indispensables à la nourriture des colonies».