Suisse - Le Conseil fédéral interpellé sur le bruit des avions à la Blécherette

Ce document de 100 pages relate toutes les nuisances sonores et environnementales de l’aérodrome et propose des «solutions réalistes» pour les diminuer ou y mettre fin. Ceci avec le soutien de l’ATE et des Verts. Les riverains y dénoncent notamment le non-respect du cadastre du bruit élaboré en 2009 sur la base d’avions exploités en 2001 et de l’utilisation des pistes de décollage de cette même année. Mais la situation a fondamentalement changé depuis, explique Sophie Michaud Gigon dans son interpellation. Alors que 37% des décollages se faisaient vers le sud (donc sur la ville) à l’époque, la majorité se fait aujourd’hui dans cette direction et le nombre d’avions bruyants a augmenté, critique-t-elle.