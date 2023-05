Votations 18 juin: Le Conseil fédéral lance la campagne sur la loi Covid

Le Covid ne fait plus peur à personne et toutes les mesures sanitaires ont été levées depuis bien longtemps. Pourtant, les Suisses devront se prononcer une 3e fois (!) sur la base légale qui régit la lutte contre la pandémie. En effet, le Parlement a décidé de prolonger la loi Covid en partie jusqu’à juin 2024. Au plus grand dam des associations Mass-Voll et les Amis de la Constitution qui ont lancé avec succès un référendum (lire l’encadré).