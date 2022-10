Pénurie: Le Conseil fédéral lance l’Alliance pour les économies d’énergie

Guy Parmelin et Simonetta Sommaruga lors d’une conférence de presse sur le lancement de la campagne en août dernier. AFP

Simonetta Sommaruga et Guy Parmelin ont lancé officiellement jeudi l’Alliance pour les économies d’énergie, qui regroupe plus de 180 représentants d’entreprises, d’associations, de cantons, de villes et de communes. Cette alliance doit compléter la campagne lancée fin août, «L’énergie est limitée. Ne la gaspillons pas», qui propose à la population et aux entreprises des conseils simples et rapides pour économiser l’énergie.

«Plus les économies volontaires d’énergie de la part de la population et de l’économie sont larges, mieux la sécurité d’approvisionnement s’en portera», a relevé le Conseil fédéral dans un communiqué jeudi. «En unissant nos forces, nous obtenons de grands résultats», a ajouté de son côté Simonetta Sommaruga dans un tweet. «Ne pas gaspiller l’énergie est juste et important. C’est un signal commun fort en vue de l’hiver prochain.»

L’Alliance regroupe des organisations qui soutiennent, via des mesures librement consenties, les efforts de la Confédération pour garantir la sécurité d’approvisionnement en hiver. «L’objectif est qu’aucune coupure ne soit nécessaire et que, dans la mesure du possible, aucune nouvelle réglementation ne soit requise», écrit-elle.

L’éventail de mesures d’économie prévues est large, rappelle Berne. Elles vont de la réduction de l’éclairage (à l’extérieur en particulier) à la réduction de la température de chauffage en passant par des recommandations en matière de chauffage et d’eau chaude ainsi que l’extinction des appareils non utilisés. D’autres mesures consistent à optimiser certaines installations d’exploitation et certains processus logistiques, à recourir davantage aux énergies renouvelables et à former les collaborateurs.