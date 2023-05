Suisse: Le Conseil fédéral libère 625 millions pour la recherche

Les services de Guy Parmelin ont déjà versé de l’argent à la recherche en 2021 et 2022.

Berne prévoit une enveloppe de 625 millions de francs pour financer les programmes de recherche en 2023. Le Conseil fédéral a pris mercredi des mesures transitoires supplémentaires dans le cadre du paquet Horizon 2021-2027 (Horizon Europe, programme Euratom, ITER et programme pour une Europe numérique).

Pour rappel, la Suisse est toujours considérée comme un pays tiers non associé au paquet Horizon 2021-2027. Ceci en raison de l’abandon de l’accord-cadre avec Bruxelles en 2021 . Du coup, les chercheurs suisses peuvent participer à environ deux tiers du programme, mais ils ne peuvent pas obtenir de financement de la part de l’UE, ce qui leur pose des problèmes .

Comme en 2021 et 2022

Le Conseil fédéral a donc dû prendre des mesures transitoires pour soutenir la recherche, comme il l’a déjà fait en 2021 et 2022. Les mesures seront réparties en deux catégories: les parties de programme accessibles et les parties de programme non accessibles.