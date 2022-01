Coronavirus en Suisse : Le Conseil fédéral maintient le cap du statu quo

Après la consultation auprès des cantons, le gouvernement prévoit la fin de l’obligation du télétravail fin février. Pour le reste, il faudra patienter jusqu’à fin mars. A moins que…

Pour le Conseil fédéral et Alain Berset, il est encore trop tôt pour alléger les règles sur le port du masque.

La règle des 2G et des 2G+ à l’intérieur de certains établissements, l’obligation renforcée du port du masque à l’intérieur, la règle des 3G pour les manifestations à l’extérieur dès 300 personnes et les restrictions pour les rencontres privées restent en vigueur pour l’instant jusqu’à fin mars.

«La situation évolue très rapidement, on doit faire preuve de flexibilité et rechercher de solutions pragmatiques», a déclaré le ministre de la Santé Alain Berset mercredi après-midi à Berne. «La dynamique est difficilement prévisible. Il semble qu’on soit à la veille d’une transition majeure, mais on reste prudent», a-t-il ajouté.