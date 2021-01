Taux de reproduction du virus en nette hausse

Le taux de reproduction du virus Re est reparti à la hausse. Il s’affichait à 0,96 le 23 décembre selon les chiffres publiés le 2 janvier par l’OFSP. Dans plusieurs cantons, il est en dessus de 1. C’est le cas du Valais (1,15), de Neuchâtel (1,11) et de Vaud (1,07). Dans ce dernier canton, il est même supérieur à l’unité depuis quatre jours: 1 le 16 décembre, 1,02 le 17, 1,05 le 18. Le canton ne pourra donc plus bénéficier de l’exception fédérale et devra fermer ses établissements publics qu’il avait maintenu ouverts sur les domaines skiables.