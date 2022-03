Session – Le Conseil fédéral ne compte pas agir sur le prix de l’essence

Ainsi le député Sydney Kamerzin (Centre/VS) demandait, tout comme deux élus UDC, le Tessinois Piero Marchesi et le Valaisan Jean-Luc Addor, si le Conseil fédéral prévoyait de soulager les familles et l’économie, via une baisse des impôts et taxes sur les carburants ou d’autres mesures. Berne a répondu que le 1er mars dernier, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) avait décidé de libérer 60 millions de barils de pétrole des stocks des États membres dans le but de calmer le marché et les prix et à lutter contre l’inflation. La Suisse participe à cette action commune, précise le Conseil fédéral. Mais il n’a pas prévu à ce jour de mesures conjoncturelles spécifiques allant au-delà dans le domaine des carburants, dit-il.