Suisse : Le Conseil fédéral ne renforce pas les mesures contre le coronavirus

Réuni mercredi pour faire le point sur la pandémie dans le pays, le gouvernement estime que les mesures actuelles sont suffisantes. Il réévaluera la situation le 6 janvier.

Ils s’expliquent en grande partie par la réduction du nombre de tests effectués pendant les fêtes et par le retard pris pour les annonces de nouveaux cas, d’hospitalisations et de décès.

Nouvelles souches

En outre, avec l’apparition de nouvelles souches du coronavirus en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud, le Conseil fédéral estime que les mesures prises le 18 décembre sont d’autant plus importantes pour limiter le nombre de nouveaux cas et ralentir la propagation des nouvelles souches de coronavirus.

Ces souches sont nettement plus contagieuses que la forme connue jusqu’ici, rappelle le Conseil fédéral. Mais il n’existe aucune preuve scientifique qu’elle provoque des formes plus sévères du Covid-19 ni que les vaccins actuels ne sont pas efficaces.

Les règles d’hygiène et de conduite restent par ailleurs essentielles pour se protéger contre le virus et lutter contre l’épidémie. Dans ce contexte, il s’agit également d’augmenter le nombre de tests et d’intensifier le suivi et le traçage des contacts.