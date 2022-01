Allégement des mesures : Le Conseil fédéral ne tranchera pas avant la semaine prochaine

Alors que le vice-président de l’USAM a déclaré vouloir «bousculer le calendrier du Conseil fédéral», ce dernier ne bronche pas pour l’instant.

La pression augmente sur le Conseil fédéral pour un allégement rapide des mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19. Plusieurs représentants de milieux économiques et des partis politiques ont fait front commun cette semaine pour réclamer un «Freedom Day», soit l’abandon le plus rapide possible de la majorité des restrictions.